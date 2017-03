Bốn nhóm vấn đề sai phạm của một số nhà báo

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng khi phát hiện, để xử lý tốt nguồn tin, nhà báo cần có phẩm chất và điều kiện: phải được trang bị kiến thức nghề báo, có bản lĩnh chính trị và trình độ chính trị, phải có đạo đức nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Kỷ nêu ra bốn nhóm vấn đề về sai phạm của một số nhà báo trong thời gian gần đây. Đó là: Đưa thông tin sai các vấn đề về tư tưởng chính trị do nhận thức non kém; những sai phạm về thông tin đối ngoại do sự tắc trách cẩu thả; đưa tin sai và không có lợi về kinh tế do không hiểu thấu đáo vấn đề hoặc có động cơ không tốt; đưa thông tin về các vấn đề xã hội nhưng giật gân để câu khách. Ông Kỷ cũng kiến nghị một số giải pháp về tuyển chọn, đào tạo nhân lực nghề báo.

