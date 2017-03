Buộc thôi việc cán bộ xã “xà xẻo” tiền xây nhà hộ nghèo

Đã kỷ luật buộc thôi việc ông Nguyễn Văn Ba, cán bộ văn hóa xã Hoằng Xuyên (huyện Hoằng Hóa) do có hành vi lợi dụng chức vụ ăn chặn tiền hỗ trợ xây nhà hộ nghèo theo Chương trình 167 của Thủ tướng Chính phủ. Số tiền ăn chặn gần 15 triệu đồng. Ngoài ra, chủ tịch UBND xã Hoằng Xuyên, ông Nguyễn Văn An, chịu mức kỷ luật cảnh cáo do buông lỏng quản lý trong việc cấp tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo; làm trái quy định của Nhà nước nhằm vụ lợi cá nhân.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 19-9-2012, UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; trong đó xã Hoằng Xuyên có 48 hộ nghèo được nhận tổng cộng 345,6 triệu đồng. Trong quá trình chi tiền hỗ trợ ông Nguyễn Văn Ba đã gọi từng người dân lên, yêu cầu đưa lại một khoản tiền gọi là “chi phí” khiến người dân bức xúc.

ĐẶNG TRUNG