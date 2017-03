“Cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc phòng, chống tội phạm”

Thời gian qua việc thí điểm chuyển hóa địa bàn về an ninh trật tự tại năm xã, phường (gồm phường 2 - quận Tân Bình, phường 25 - quận Bình Thạnh, phường Linh Trung - quận Thủ Đức, phường Bình Hưng Hòa A - quận Bình Tân và xã Vĩnh Lộc A - huyện Bình Chánh) đã đạt kết quả tốt. Công an TP đã xây dựng đề án để trong tháng 12-2012 kịp thời nhân rộng trên hơn 300 xã, phường của TP. Trên cơ sở đó, cùng với các biện pháp mà Công an TP đưa ra sẽ chấn chỉnh tình hình tội phạm cướp, cướp giật mang lại sự an tâm cho người dân. “Các biện pháp phải tổng thể, tinh thần là Thường vụ Thành ủy sẽ bàn các biện pháp này để chúng ta quyết tâm làm, có những vấn đề HĐND TP sẽ pháp lý hóa để thực hiện. Cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc để làm” - ông Hải nhấn mạnh.

● “ Trong bốn ngày đầu đợt cao điểm phòng, chống truy quét băng nhóm trộm cắp, cướp giật tài sản, Công an TP đã khám phá 45 vụ án cướp, cướp giật và trộm cắp, bắt 50 đối tượ ng” - Trung tá Vũ Như Hà, Phó Chánh Văn phòng Công an TP.HCM, cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 27-11. Theo Trung tá Hà, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa, đa dạng, nhiều tội phạm là đối tượng hình sự, nghiện ma túy và dân nhập cư. Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, nạn thất nghiệp phổ biến cũng khiến nhiều thanh niên rơi vào cảnh túng quẫn, làm liều. Ngoài ra tình trạng gia đình thiếu quan tâm giáo dục con em khiến một bộ phận không nhỏ ăn chơi lêu lổ̉ng, dễ bị lôi kéo vào các nhóm cướp giật.

Để bảo đảm hiệu quả đấu tranh, công an TP.HCM triển khai đồng bộ các biện pháp: tăng cường tuần tra, chốt chặn, mật phục, truy xét nóng không để tội phạm có cơ hội ra tay; phân công trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hành chính các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú nhằm phát hiện, xử lý mầm mống tội phạm ngay từ đầ u.

N.NAM - Á I NHÂN