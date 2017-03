Các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng trước ngày 12-2

Các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo ngắn gọn tình hình Tết về Văn phòng Chính phủ trước ngày 12-2 (mùng 6 Tết Mậu Tý).

Thủ tướng yêu cầu Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo các nội dung chủ yếu về tình hình bảo đảm ổn định cung-cầu hàng hóa; thực thi các biện pháp điều hành giá cả thị trường; kiểm tra, kiểm soát thị trường, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau Tết cho nhân dân; chống đầu cơ, tạo sốt hàng, găm giá, nâng giá tùy tiện, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Cùng với đó là tình hình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: an ninh biên giới trên bộ, trên biển, trên không; phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, nhất là cấm đốt pháo; tình hình tổ chức Tết cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách xã hội...

Riêng các bộ Công an, Quốc phòng, Công thương, Tài chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội; UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu có báo cáo hỏa tốc về Văn phòng Chính phủ vào mùng 2 Tết Mậu Tý (8-2) để tổng hợp tình hình ba ngày Tết, sau đó gửi tiếp báo cáo đầy đủ.