Các đại biểu sẽ hỏi những gì?

Kỳ họp Quốc hội (QH) này có quá nhiều vấn đề nóng nhưng có lẽ nóng nhất vẫn là lĩnh vực kinh tế. Trong đó có tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực sản xuất, ngân hàng, vàng, bất động sản. Các đại biểu kỳ vọng những người có trách nhiệm sẽ trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, qua đó sẽ khắc phục những hạn chế để điều hành tốt và hiệu quả hơn.

Đại biểu

Tiền cổ phần hóa đi đâu?

Thứ nhất, tôi sẽ chất vấn trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn đà suy giảm về kinh tế.

Thứ hai, tôi quan tâm việc làm sao khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn thu ngân sách. Bởi vì nguồn thu hiện nay đang eo hẹp mà khoản chi thì rất nhiều. Làm sao nâng cao hiệu quả sử dụng và kiểm soát chi để đảm bảo nguồn chi vẫn nuôi dưỡng được nguồn thu trong tương lai.

Thứ ba, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng đem lại một nguồn tiền. Thế nhưng tiền này hiện đi đâu về đâu? Sử dụng có hiệu quả không?

Đại biểu

Bức xúc nhất là các vấn đề kinh tế

Các vấn đề về an sinh xã hội, khoảng cách giàu nghèo, bảo hiểm xã hội đều là vấn đề quan tâm nhưng có lẽ nóng nhất, nổi bật nhất và bức xúc nhất vẫn là các vấn đề kinh tế. Bởi lẽ đất nước đang đứng trước những khó khăn mà các khó khăn này chủ yếu là do các tác động nhiều chiều, trong đó có tác động của chính sách kinh tế vĩ mô. Do đó, các đại biểu chắc chắn sẽ chất vấn về các chính sách này, nhất là các chính sách vừa ban hành đã gây ảnh hưởng lập tức đến thị trường, đến nền kinh tế.

Kỳ họp này có mấy vấn đề nổi lên, nhất là lĩnh vực sản xuất, ngân hàng, vàng, bất động sản.

Thứ nhất, sản xuất đình trệ, vậy nguyên nhân do đâu, giải pháp thế nào? Lĩnh vực này rất nóng. Đặc biệt là giải pháp xử lý hàng tồn kho ra sao.

Thứ hai là vấn đề ngân hàng. Vừa qua Ngân hàng Nhà nước có triển khai việc tái cấu trúc ngân hàng thương mại và dư luận nảy sinh các quan tâm như có hay không có những tiêu cực, thôn tính lẫn nhau? Đánh giá chính sách điều hành tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước thế nào, nhất là chuyện thương hiệu vàng độc quyền tác động lớn đến đời sống nhân dân.

Lĩnh vực ngân hàng, vàng, bất động sản… là những vấn đề nổi cộm sẽ được chất vấn trước quốc hội. Ảnh: HTD

Vấn đề thứ ba là thị trường bất động sản: Làm sao tháo gỡ nó? Phải tháo gỡ mới đảm bảo được một số mục tiêu khác, nó phải sôi động trở lại nhưng với giá trị thực. Chắc chắn các đại biểu QH sẽ chất vấn vấn đề này.

Đại biểu

Cần câu trả lời rõ ràng về thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

Chắc chắn tôi sẽ chất vấn bộ trưởng Bộ Công Thương về dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Bởi đây là vấn đề đã được đề cập từ lâu, nhắc đi, nhắc lại rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về số phận của công trình trên. Hơn nữa, dự án này liên quan đến dự án có sử dụng đến gần 140 ha rừng quốc gia. Theo quy định, nếu sử dụng 50 ha đất rừng thì phải trình ra QH xin ý kiến nhưng không hiểu sao, đến nay cũng chưa rõ là dự án trên có trình ra QH hay không. Bộ Công Thương cần phải trả lời rõ ràng về việc này: Vì sao dự án lại không đưa ra xin ý kiến QH.

Đại biểu

Tại sao lại chọn thương hiệu vàng SJC?

Vấn đề nợ xấu ngân hàng và thương hiệu vàng SJC là những vấn đề được các đại biểu và cử tri rất quan tâm và mong muốn thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời cho thỏa đáng. Ví như đối với thương hiệu vàng SJC, tại sao Ngân hàng Nhà nước lại lấy thương hiệu của người ta để áp đặt vào cho mình, sao không làm riêng một thương hiệu của Ngân hàng Nhà nước?

Ngoài ra, vấn đề nợ xấu, thống đốc Ngân hàng Nhà nước cần khẳng định rõ có bao nhiêu nợ xấu hiện nay không có khả năng thu hồi được, bao nhiêu nợ xấu có thể thu hồi được và xử lý những vướng mắc trong thu hồi như thế nào? Rồi hệ thống ngân hàng, thống đốc có kiểm soát được không, nhất là khi vừa qua đã xảy ra một số vụ việc tiêu cực ở một số ngân hàng. Và nếu sụp đổ thống đốc Ngân hàng Nhà nước có tiên liệu trước và có biện pháp đối phó hay không thì phải nói rõ. Nếu như hệ thống ngân hàng sụp đổ sẽ kéo theo sự đổ vỡ của nền kinh tế, đây là một vấn đề hết sức nguy hiểm cần có những câu trả lời thỏa đáng tại phiên chất vấn.

