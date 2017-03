Các nước ASEAN kỷ niệm 44 năm ngày lập Hiệp hội

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

(TTXVN/Vietnam+)



Hoạt động này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các nước thành viên trong việc tiến tới xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ, vững mạnh và phồn vinh trong tương lai, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và đoàn kết giữa các nước ASEAN, tăng cường vai trò và vị thế của cộng đồng ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.Đại sứ quán Việt Nam tại Vientiane đã tổ chức lễ treo cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ Việt Nam tại Đại sứ quán.Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Công sứ Nguyễn Văn An nêu rõ Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào ngày 28/7/1995.Trong 16 năm qua, Việt Nam liên tục, chủ động và tích cực đưa ra nhiều sáng kiến đóng góp có ý nghĩa vào các hoạt động của ASEAN, Hiến chương ASEAN, đồng thời tổ chức thành công nhiều Hội nghị của ASEAN cũng như giữa ASEAN với các bên đối tác, đặc biệt đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010.Vị thế và uy tín Việt Nam ngày càng được các nước ASEAN và các đối tác bên ngoài đánh giá cao.Nhân kỷ niệm Ngày ASEAN, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức lễ thượng cờ ASEAN với sự tham dự của toàn thể cán bộ nhân viên sứ quán và các cơ quan đại diện.Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Hồng Thao cho biết lễ kéo cờ này đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của khối ASEAN như một nhân tố tích cực cho việc bảo đảm hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng cho khu vực cũng như trên toàn thế giới.Ông nhấn mạnh: “Việt Nam là một thành viên tích cực, năng động và sáng tạo trong quan hệ với các nước ASEAN. Quan hệ Việt Nam và Malaysia hiện nay cũng đang phát triển một cách toàn diện. Trên lĩnh vực thương mại, kim ngạch trao đổi buôn bán đã tăng từ mức chỉ vài trăm ngàn USD/năm lên tới hơn 5 tỷ USD hiện nay. Các hoạt động du lịch và lao động của cộng đồng người Việt Nam đã tăng đáng kể ở Malaysia. Trong khi đó, Malaysia cũng là nước đứng thứ hai trong khu vực đầu tư vào Việt Nam, đồng thời cũng là thị trường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong khu vực.”Đại sứ Nguyễn Hồng Thao hy vọng sự phát triển của Cộng đồng ASEAN cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia ngày càng vững mạnh và năng động hơn nữa nhằm đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định của mỗi nước, của toàn khu vực và thế giới.Campuchia đã tổ chức lễ thượng cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ nước mình tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, với sự tham dự của các quan chức cấp cao của nước này.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong cho biết: "Lễ thượng cờ ASEAN là một sự kiện lịch sử và mang tính biểu tượng, chứng tỏ tình đoàn kết và thống nhất của các nước thành viên, hướng tới việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015."Theo ông, hoạt động này cũng giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về ASEAN.Trong thông điệp chào mừng Ngày ASEAN, Tổng thống Myanmar U Thein Sein tái khẳng định các nỗ lực của nước này trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực ASEAN và hướng tới phát triển kinh tế, thịnh vượng và cuộc sống tốt đẹp cho mọi người dân của Hiệp hội trong tương lai.Tổng thống Thein Sein cam kết tăng cường nỗ lực vì một ASEAN hướng tới nhân dân, tập trung vào nhân dân và dựa trên các quy tắc luật lệ trong quá trình xây dựng cộng đồng với ba trụ cột chính là Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN vì lợi ích của các nước thành viên ASEAN vào năm 2015.Theo ông, việc các nước thành viên cùng nhau thượng cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ của mình vào ngày 8/8 thể hiện tinh thần của năm nay là "Thống nhất trong đa dạng."ASEAN có 10 thành viên gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM-44) ở Indonesia, các nước thành viên ASEAN đã nhất trí việc cùng treo cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ tại các cơ quan đại diện ngoại giao của mình từ Ngày ASEAN năm nay nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN và tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.