Các nước không được làm phức tạp thêm tình hình biển Đông

Diễn đàn biển ASEAN lần này ngoài 10 nước ASEAN (SOM ASEAN) còn có sự tham gia của tám nước đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Nga… và Mỹ.

Về những diễn biến hiện nay ở biển Đông, đại biểu 10 nước ASEAN đặc biệt đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS) cũng như những cam kết thỏa thuận khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Theo đó, trong ứng xử của mình, các nước phải kiềm chế, không được làm phức tạp thêm tình hình và phải xây dựng được lòng tin…

Ông Nguyễn Vũ Tú, Phó Trưởng SOMASEAN Việt Nam, cho biết: “Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác biển nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải của khu vực. “Trong quá trình đó, các nước cần đặc biệt đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, thực sự kiềm chế, không được có những hành động làm phức tạp tình hình” - ông Tú nói.

Theo ban tổ chức, diễn đàn lần này đặt ra hai mục tiêu là tăng cường hợp tác biển thông qua đối thoại và tham vấn một cách xây dựng; tăng cường vai trò đóng góp của diễn đàn đối với hòa bình ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải trong khu vực.

LÊ PHI