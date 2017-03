Các tỉnh có hỏi nhưng bị “đá qua đá lại”

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, đến nay có 10 tỉnh cho nước ngoài thuê hơn 305.000 ha đất rừng. Trong khi đó, số liệu của Ủy ban Quốc phòng và An ninh là 18 tỉnh cho nước ngoài thuê 398.000 ha rừng, hầu hết ở vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng… Về sự vênh nhau này, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Bình giải thích có khả năng do thời điểm thống kê khác nhau. Con số Bộ NN&PTNT lấy từ tháng 12-2009, còn ủy ban vừa giám sát mới đây. “Báo cáo giám sát cũng đã được gửi đến Thủ tướng, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT trước kỳ họp Quốc hội nhưng không rõ vì sao sự vênh này không được xem xét, điều chỉnh” - ông Bình nói.