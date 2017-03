Các tranh chấp cần giải quyết theo luật pháp quốc tế

Hai thủ tướng đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ song phương và thống nhất làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện hiện nay, nhất là trên các lĩnh vực như chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế… Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên, cùng khẳng định về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Úc Tony Abbott họp báo chung sau khi kết thúc hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện. Ảnh: TTXVN

“Việt Nam và Úc phản đối những hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng biển Đông. Hai nước đều tin rằng các khu vực đang có tranh chấp cần phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế” - Thủ tướng Tony Abbott nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Được biết tại hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố chung; ký Tuyên bố về tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Úc và nhiều văn bản hợp tác quan trọng khác.

T.HẰNG