Các vụ khiếu nại nên có luật sư theo từ đầu

Tuy nhiên, khi đã có phán quyết của tòa mà người khiếu nại vẫn cố tình không thực hiện thì phải có lực lượng cưỡng chế thi hành giống như thi hành án vụ án dân sự. Trong các vụ việc khiếu nại nên có luật sư theo từ đầu để vụ việc được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng...”. Đó là góp ý của ông Trương Văn Non, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo chiều 13-9.

Theo báo cáo của quận Gò Vấp, đơn khiếu nại tăng cao qua các năm. Có 90% đơn khiếu nại liên quan đến giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nguyên nhân chủ yếu do giá đất bồi thường, hỗ trợ thấp hơn so với giá thị trường; việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ kéo dài nhưng không thay đổi đơn giá tạo ra sự so sánh đơn giá giữa các dự án. Ví dụ, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên áp dụng giá đất nhà nước ban hành năm 2005, bắt đầu chi trả bồi thường từ tháng 9-2007. Trong khi đó, dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, đường Phạm Văn Bạch triển khai bồi thường cùng thời điểm nhưng giá cao hơn…

Cũng theo báo cáo của quận, tỉ lệ giải quyết đơn khiếu nại luôn đạt trên 90%. Những vụ việc bị khiếu nại lên UBND TP hoặc giải quyết ở tòa án đều công nhận quyết định giải quyết của UBND quận. Ông Trương Văn Non cho biết việc xử lý đơn khiếu nại của quận ít có sai sót là do cán bộ chuyên trách của quận làm rất chặt chẽ; quận tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại rốt ráo. Ngoài ra, đích thân chủ tịch quận trực tiếp trả lời các thắc mắc của người dân qua thư điện tử. Quận có quy định các chủ tịch phường, phó chủ tịch quận khi tiếp công dân mà không giải quyết xong thì vụ việc được chuyển lên chủ tịch quận tiếp. Tại buổi làm việc này thì không chỉ người dân mà cả chủ tịch phường hoặc phó chủ tịch quận đã tiếp trước đó phải cùng tham gia. “Quy định như vậy tạo nên trách nhiệm giải quyết công việc hiệu quả của những người có thẩm quyền, tránh đùn đẩy công việc” - ông Non nói.

