Cách chức một chủ tịch UBND xã

Trước đó, Huyện ủy Quốc Oai cũng ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Đỗ Danh Lực bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Mỹ nhiệm kỳ 2005-2010.

Ngày 7-11-2009, ông Đỗ Danh Lực, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ đã xông thẳng vào nhà dân, hành hung chị Đỗ Thị Tạm ở thôn Ngọc Than (xã Ngọc Mỹ) dẫn đến chị Tạm phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Oai và điều trị tại Bệnh viện Hà Đông. Kết luận điều tra của Công an huyện Quốc Oai xác định vụ việc nêu trên là có thật. Kiểm điểm cán bộ của Huyện ủy Quốc Oai cũng nêu rõ, việc làm của ông Lực đã xâm phạm thân thể chị Tạm, vi phạm tư cách đạo đức, phẩm chất người cán bộ, đảng viên, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, bất bình trong dư luận.

Qua kết quả giám định sức khỏe chị Đỗ Thị Tạm, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: Mức độ tổn hại sức khỏe của chị Tạm là 0%. Căn cứ quy định của pháp luật, Công an huyện Quốc Oai đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Theo Chí Đạo (HNM)