Cách chức một phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Ông Thưởng đã bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 18 tháng tù treo, thời gian thử thách ba năm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án “rút ruột” công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông.

Cùng ngày, nguồn tin từ Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An (Phú Yên) cho biết cơ quan này đã có quyết định kỷ luật với hình thức cách chức đảng ủy viên đối với bà Phan Thúy Diễm, Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp. Đồng thời, kiến nghị chủ tịch UBND huyện ra quyết định cách chức phó chủ tịch UBND xã. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An, bà Diễm đã môi giới mua bán đất không có giấy tờ hợp pháp để tư lợi cá nhân; ký xác nhận cho năm gia đình không phải hộ nghèo vay vốn ưu đãi...

T.LỘC