Cách chức phó giám đốc Công an TP Hải Phòng

Trước đó, Thành ủy Hải Phòng cũng đã ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Kiên vì đã vi phạm quy định công tác nghiệp vụ và vi phạm vào 19 điều đảng viên không được làm. Theo đó, trong thời gian giữ chức phó cục trưởng Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư - Bộ Công an ông Kiên đã vi phạm quy định về nghiệp vụ, xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của công dân, làm ảnh hưởng tới uy tín ngành công an. Trong quá trình làm việc với đoàn công tác, ông Kiên đã không nghiêm túc nhận thức những sai phạm khuyết điểm, không nghiêm túc kiểm điểm.

Đại tá Nguyễn Bình Kiên là em rể của ông Dương Chí Dũng - nguyên cục trưởng Cục Hàng hải và ông Dương Tự Trọng - nguyên đại tá-phó cục trưởng Cục Quản lý Hành chính, Bộ Công an (đã bị bắt tạm giam). Ông Kiên nguyên là trưởng Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hải Phòng. Đến năm 2010, ông được điều về làm cục phó Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư - Bộ Công an. Ông Kiên được điều về giữ chức phó giám đốc Công an TP Hải Phòng từ tháng 4-2012 tới nay.

H.HOÀNG