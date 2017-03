(PL)- Ngày 15-7, ông Ung Văn Lớp, Chủ tịch UBND xã Mỹ An (huyện Thủ Thừa, Long An), cho biết đã quyết định kỷ luật cách chức và cho làm nhân viên công an xã đối với ông Nguyễn Phước Toại - phó trưởng công an xã Mỹ An. Chi bộ xã cũng đã tổ chức kiểm điểm ông Toại.

Theo tường trình, ông Toại nhiều lần tham gia đánh bài bằng vé số với nhóm thanh niên ở địa phương thời gian dài. Ngoài ra, cũng có dư luận cho rằng ông Toại có tham gia đánh bài ăn tiền trong suốt thời gian diễn ra World Cup. A.AN