Ngày 31-7, thiếu tướng Lê Thanh Đấu, giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết ban giám đốc công an tỉnh đã thi hành kỷ luật cách chức trưởng Công an TP Trà Vinh đối với thượng tá Lê Văn Việt, đồng thời điều ông Việt về Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Trà Vinh.

Ngoài ra, Thành ủy TP Trà Vinh cũng đã cách chức ủy viên thường vụ Đảng bộ TP đối với ông Việt. Lý do ông Việt bị kỷ luật là vào tháng 12-2009, ông đã đề nghị VKSND TP Trà Vinh phê chuẩn hủy bỏ quyết định tạm giam đối với bị can Huỳnh Lê Hoàng trong vụ án mua bán trái phép các chất ma túy. Sau đó bị can này đã xuất cảnh sang Nhật định cư. Tháng 4-2011, ông Việt bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên mới đây VKSND tối cao đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Việt do ông thành khẩn, ăn năn trong quá trình điều tra và có nhiều công lao đóng góp cho ngành. VKSND tối cao đã đề nghị tỉnh Trà Vinh xử lý kỷ luật ông Việt theo quy định. Theo V.TR. - N.HẬU (Tuổi Trẻ)