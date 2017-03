Cấm bán lẻ thịt, cá: Khó khả thi

Điều kiện kinh doanh thực thẩm đã rất khắt khe Hiện nay, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh doanh thực phẩm cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Để được cấp giấy này, phải đáp ứng các điều kiện sau: - Địa điểm cách xa khu vực ô nhiễm bụi, chất độc hại. Chứa đựng và bảo quản thực phẩm phù hợp với yêu cầu của từng loại thực phẩm. Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm phải được thiết kế và chế tạo an toàn, phù hợp với yêu cầu của sản phẩm... - Người kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, phải có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Người tham gia trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải mặc trang phục riêng, giữ móng tay ngắn, sạch sẽ, không đeo đồ trang sức...