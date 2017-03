Cấm công an la cà hàng quán vỉa hè

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", ngày 24/5/2011, lãnh đạo Bộ Công an có Văn bản số 1437/BCA-X11 chỉ đạo thủ trưởng Công an các cấp chấn chỉnh việc uống rượu, bia và lễ tiết, tác phong, tinh thần thái độ làm việc của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân. Lãnh đạo Bộ yêu cầu:

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng công an nhân dân theo Hướng dẫn số 3340 ngày 4/5/2011 của Tổng cục III, tập trung kiểm điểm làm rõ ưu, khuyết điểm trong việc chấp hành điều lệnh, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở và công cộng, nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải chấn chỉnh tư thế, tác phong, để từ đó mỗi cán bộ, chiến sỹ tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng phong cách làm việc, ứng xử có văn hóa "vì nhân dân phục vụ".

2. Chấn chỉnh trụ sở, môi trường nơi làm việc đảm bảo trật tự nội vụ gọn gàng, công sở luôn sạch, đẹp. Cán bộ, chiến sỹ, học viên các trường công an nhân dân phải mặc trang phục theo quy định trong khi làm nhiệm vụ, hội họp, học tập (trừ số cán bộ được mặc thường phục).

Gặp nhau phải chào, cấp dưới phải chào cấp trên theo quy định của điều lệnh. Giữ đúng tư thế tác phong, đứng đúng vị trí, không đeo kính màu đen, không nói chuyện riêng, không đọc sách, báo hoặc nghe điện thoại, không hút thuốc lá, đút tay túi quần, túi áo... khi thực hiện nhiệm vụ ở các mục tiêu bảo vệ, các chốt giao thông, nơi công cộng.

Khẩn trương giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân. Khi giải quyết công việc phải tỏ thái độ ân cần, lịch sự; hướng dẫn, giải thích rõ ràng, đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân uống rượu, bia và các chất có cồn trong giờ làm việc và tại trụ sở cơ quan (trừ các trường hợp cần thiết, được phép của thủ trưởng cấp Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ; giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trở lên).

Không uống rượu, bia say trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi. Không ăn, uống, la cà hàng quán vỉa hè. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sỹ, học viên các đơn vị và các trường công an nhân dân uống rượu, bia say…

Lãnh đạo Bộ yêu cầu thủ trưởng công an các cấp có kế hoạch, biện pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc ở đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ theo quy định.

Theo Nguyễn Công Tâm (Công an Nhân dân)