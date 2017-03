Cán bộ “phải có lên, có xuống, có vào, có ra”

Thí sinh tự do chưa nhiều Theo Phòng Công chức, viên chức và đào tạo (Sở Nội vụ), dự kiến kỳ thi tuyển cạnh tranh sẽ được tổ chức trong tháng 5-2009. Tuy có đăng báo tuyển công khai nhưng do năm đầu tổ chức thi tuyển cạnh tranh, nhiều người chưa biết nên lượng thí sinh tự do chưa nhiều. Mặc dù hồ sơ dự thi ít hơn so với nhu cầu cần tuyển nhưng ở các vị trí trong từng lĩnh vực vẫn có sự cạnh tranh và vẫn có mức điểm chuẩn. Ai không đạt điểm chuẩn sẽ rớt chứ không phải cứ thi là đậu. Điều kiện dự thi: bất cứ ai có hộ khẩu tại TP (hoặc KT3 đối với Thanh tra xây dựng), tuổi từ 18 đến 40, có lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển đều được dự thi. Cả ba ngạch công chức đều thi ba môn: quản lý nhà nước, tin học và ngoại ngữ nhưng tùy theo ngạch mà nội dung thi có trình độ khác nhau. T.HẰNG