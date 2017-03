Cán bộ thị trường tiêu cực, giáo viên thừa 3.600 người

Ông Phan Thanh Tịnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, cho biết: Ngày 12-12, Chi cục QLTT Nghệ An đã tạm đình chỉ chín cán bộ, nhân viên QLTT để xác minh việc vi phạm đạo đức công vụ. Hiện có ba cán bộ QLTT đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Ông Tịnh cũng thừa nhận hàng giả, hàng nhái bày bán nhiều nhưng QLTT chưa có giải pháp hữu hiệu để hạn chế, chưa nắm được những người tham gia mua bán hàng trên mạng.

Về giáo dục, Nghệ An đang dư thừa tới 3.600 giáo viên hợp đồng ở cấp tiểu học, THCS và THPT. Mỗi năm, ngành giáo dục tỉnh này phải chi hơn 80 tỉ đồng, phải cắt giảm nhiều khoản đầu tư khác để trả lương. Theo ông Lê Văn Ngọ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, chủ tịch UBND các huyện và các hiệu trưởng đã tuyển giáo viên quá nhiều trong khi lượng học sinh tiểu học những năm qua lại giảm. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã yêu cầu kho bạc từ thời điểm này không thanh toán cho hợp đồng giáo viên mới, yêu cầu các huyện, các trường chấm dứt tình trạng hợp đồng tùy tiện như thời gian qua.

ĐẮC LAM