Cần chế tài việc cản trở quyền có luật sư của nghi can

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nêu khi Quốc hội thảo luận về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, ngày 23- 10.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa (TP Đà Nẵng) cũng đề nghị luật nên quy định theo hướng rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận bào chữa, cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho luật sư từ ba ngày có thể xuống còn một ngày làm việc. Đồng thời, bổ sung chế tài xử lý đối với các hành vi trì hoãn việc cấp giấy chứng nhận bào chữa, giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho luật sư.

Chiều 23-10, tại kỳ họp QH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH Phan Xuân Dũng đã báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ QH (TVQH) về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Theo đó, Ủy ban TVQH đề nghị không quy định về giá phân phối điện như trong dự thảo luật này. Vì Luật Giá đã được QH thông qua không quy định về giá phân phối điện. Qua tiếp thu đa số ý kiến đại biểu QH, Ủy ban TVQH đề nghị không thu phí điều tiết hoạt động điện lực vì đây là hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, phải được ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Báo cáo cũng nêu lý do không đưa lĩnh vực điện hạt nhân và vấn đề an toàn hồ chứa của các nhà máy thủy điện vào dự thảo sửa đổi Luật Điện lực. Tuy nhiên, thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn, chưa an tâm về độ an toàn của các đập thủy điện và việc triển khai dự án điện hạt nhân... nên đề nghị đưa vào dự thảo trong lần sửa đổi Luật Điện lực này.

THÀNH VĂN - BÌNH MINH