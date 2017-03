Cần chuyển hướng mô hình tăng trưởng

Phát triển phải cần “máy chém” GS Trần Đông A cho rằng: Bộ máy hành chính và thủ tục hành chính phải trả lời câu hỏi làm thế nào ít tốn thời gian của người dân, doanh nghiệp, cũng như đừng tước mất cơ hội làm ăn của họ. “Sau năm năm vào WTO, Trung Quốc bỏ nửa triệu văn bản thủ tục hành chính, còn ta thì chưa biết cắt được bao nhiêu. Thủ tướng nói mục tiêu đến năm tới là cắt 30% thủ tục hành chính nhưng cắt ở chỗ nào? Muốn phát triển phải có cái “máy chém” để tháo gỡ các điểm nghẽn do thủ tục hành chính gây ra” - GS thẳng thắn. Đại biểu Tất Thành Cang (TP.HCM) cũng góp ý: Trong cải cách hành chính, yếu tố quan trọng nhất là con người. Bây giờ chế độ lương của khu vực này thấp hơn nhiều so với các khu vực khác, người giỏi lần lượt bỏ ra ngoài. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng rất đáng lo là đội ngũ có quyền xây dựng và quản lý chính sách lại đuối hơn so với các khu vực khác.