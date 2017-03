Cần ‘đại phẫu’ về chi tiêu, lãng phí ngân sách

Làm rõ hơn 14.000 tỉ đồng tiền thừa ở dự án nâng cấp QL1A Về vấn đề dự án nâng cấp QL1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên dư hơn 14.000 tỉ đồng, ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) cho rằng một dự án lớn như thế mà tiết kiệm hơn 23% là điều nên xem lại. “Chúng ta cần làm rõ điều chỉnh thiết kế ở những đoạn nào, ở công trình nào? Chúng ta nói thi công hợp lý thì hợp lý thế nào, tiết kiệm được bao nhiêu? Thủ tướng chỉ đạo tiết kiệm 5% cho toàn bộ công trình này hay chỉ một vài công trình nào đó?”. Theo ông Minh, cử tri hết sức lo lắng về việc cắt giảm quy mô đầu tư của dự án sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Thực tế những công trình vừa làm xong đã sụt, nứt, lún hay như việc điều chỉnh thiết kế QL1A từ sáu làn xuống bốn làn, không có làn cho xe thô sơ và người đi bộ thì liệu có đúng thẩm quyền, quy định tại nghị quyết của QH? Đặc biệt là đoạn QL1A qua Quảng Nam vì đoạn Tam Kỳ - Đà Nẵng, Bộ GTVT đã thu hẹp, cắt còn bốn làn xe nên xe phải vượt phải, TNGT xảy ra liên tục và có chiều hướng tăng. Đề nghị đầu tư mở rộng theo đúng thiết kế và rà soát trên cả nước chỗ nào bị thu hẹp như thế thì cần đầu tư mở rộng theo đúng tiêu chuẩn thiết kế. Giải đáp thắc mắc này, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết trong tổng số dư hơn 14.000 tỉ đồng có giảm 4.485 tỉ đồng do chênh lệch giữa tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án và tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt. Giảm 1.070 tỉ đồng do thực hiện hình thức chỉ định thầu mà Chính phủ cho phép; giảm 686 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng,… Riêng về dự án QL1 qua Quảng Nam, theo ông Thăng, toàn bộ dự án QL1 này đã được Chính phủ phê duyệt toàn tuyến với chiều rộng là 20,5 m nền đường, 19,5 m lòng đường, không có dải phân cách trồng cây xanh, không có đèn chiếu sáng. Đoạn đường nào đi qua đô thị nếu địa phương nào có điều kiện thì cùng góp tiền làm hệ thống đèn chiếu sáng và trồng cây xanh, còn lại toàn bộ toàn tuyến thống nhất cùng kích thước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì tỉnh Quảng Nam đã có giải trình báo cáo do QL1 đi qua nhiều khu công nghiệp và khu dân cư nên cần mở rộng, do đó tỉnh Quảng Nam đã báo cáo trình Thủ tướng và Bộ GTVT cùng các bộ liên quan đã thẩm định và đề nghị. Thế nhưng lần thứ nhất, Thủ tướng không đồng ý cho mở rộng, đến lần thứ hai Thủ tướng đồng ý làm theo hình thức BOT, không lắp thêm trạm thu phí với quy mô rộng 16,5 m, bốn làn xe theo đề nghị của tỉnh Quảng Nam. TRÀ PHƯƠNG