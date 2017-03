Cần lập trung tâm thông tin về biển Đông

Có như vậy mới đập tan mọi luận điệu xuyên tạc và các chứng cứ ngụy tạo khác”. Đó là phát biểu của PGS-TS Nguyễn Tác An, Chủ tịch Ủy ban Chương trình Hải dương học liên chính phủ (IOC Việt Nam), nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, tại phiên bế mạc hội thảo khoa học “Hợp tác biển Đông: Lịch sử và triển vọng” ngày 13-12.

Tại phiên thảo luận, nhiều chuyên gia cho rằng các học giả cần tập trung bác bỏ những chứng cứ lịch sử ngụy tạo và chứng cứ pháp lý vô lý về “đường lưỡi bò” do Trung Quốc vẽ ra. PGS-TS Nguyễn Tác An cho hay: “Hiện chúng ta đang rất yếu trong vấn đề công bố rộng rãi những thông tin liên quan đến biển Đông với người dân trong nước và quốc tế. Do đó, cần phải tập hợp tất cả thông tin, tài liệu về biển Đông để mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận. Nhà nước cần sớm lập ra một trung tâm thông tin có mô hình như một thư viện chuyên về biển Đông”.

Bàn về sự hợp tác giữa các bên tranh chấp ở biển Đông, PGS-TS Phạm Quang Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), cho rằng nếu chỉ nhìn biển Đông theo chiều hướng tiêu cực thì khó mang lại sự hợp tác và ổn định cho khu vực này. Theo đó, giải quyết vấn đề biển Đông phải thông qua hợp tác, bởi cho dù là một cường quốc hùng mạnh cũng không đủ khả năng để tự giải quyết các vấn đề nảy sinh trên vùng biển rộng lớn này.

Bế mạc hội thảo, đã có hơn 50 báo cáo khoa học của gần 100 nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về biển Đông được trình bày, công bố những thành tựu nghiên cứu mới nhất về biển Đông, làm rõ vị trí chiến lược, tiềm năng kinh tế-văn hóa và khả năng hợp tác phát triển giữa các quốc gia trong khu vực biển Đông từ góc độ lịch sử và triển vọng. Hội thảo cũng đã công bố nhiều tài liệu lịch sử quan trọng chứng minh chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên biển Đông.

T.TÀI