Cần nêu rõ địa chỉ tham nhũng

Ai là “một bộ phận cán bộ suy thoái, tham nhũng”? ĐB LÊ NAM, tỉnh Thanh Hóa: Sau Hội nghị Trung ương 6, đi tiếp xúc cử tri ai cũng hỏi là “một bộ phận cán bộ suy thoái, tham nhũng đấy là ai” nhưng mình không trả lời được. Không chỉ ra được địa chỉ tham nhũng thì rất khó mà chống được. ĐB LÊ MINH THÔNG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: Cứ nói một bộ phận, không chỉ ra địa chỉ, dẫn đến ai cũng nghĩ là không phải mình, không phải người thân, không phải ở cơ quan mình. Do đó chúng ta phải tìm ra địa chỉ, phải chỉ rõ địa chỉ tham nhũng. Thực tế, thời gian qua chẳng cơ quan nào tự phát hiện, điều tra ra tham nhũng cả vì chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng. ĐB NGUYỄN THỊ KHÁ, Trà Vinh: Đề án tử hình bằng tiêm thuốc, lúc trình Bộ Công an giải thích rất nhiều về mục đích, thế nhưng không nói rõ cách thực hiện như thế nào, đến hồi có hiệu lực lại nói là không có thuốc độc để xài! Bộ Quốc phòng có hai bị án tử hình mà xây ba nhà thi hành án! Bộ Công an kết hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức thi hành án được không? Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật PCTN sửa đổi Sáng 26-10, CP đã trình QH dự thảo Luật PCTN sửa đổi. Theo đó, sửa đổi lớn nhất là không quy định về Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nữa, mà coi cơ cấu này là của Đảng, không phải là tổ chức nhà nước. Các quy định về kê khai tài sản cũng được bổ sung khá nhiều, theo hướng quy định chi tiết hơn về thủ tục kê khai, loại tài sản phải kê khai. Hình thức công khai bản kê khai tài sản cũng cởi mở hơn, theo hướng công khai bản kê khai tài sản tại cơ quan nơi người kê khai công tác. Đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản được mở rộng tới mọi cán bộ, công chức là đảng viên. Bổ sung thêm nghĩa vụ giải trình với tài sản tăng thêm và chế tài nếu giải trình không hợp lý. Nhóm quy định về công khai, minh bạch cũng được mở rông ra một số lĩnh vực mà luật hiện hành không đề cập tới. Trong đó đáng chú ý là công khai tiền lương, thu nhập của lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty nhà nước... Dự luật cũng bổ sung một điều về trách nhiệm giải trình, có tham khảo khuyến nghị của Công ước LHQ về chống tham nhũng. Theo đó, cơ quan nhà nước phải giải trình về quyết định, hành vi của mình khi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị tác động trực tiếp yêu cầu.