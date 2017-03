Cần nói mạnh để giải quyết nạn kẹt xe

Tại quận 5, nhiều cử tri đã tỏ ra bức xúc về tình trạng ùn tắc giao thông. Cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội phải có tiếng nói mạnh hơn nữa để giải quyết tình trạng này.

Thay mặt tổ đại biểu, ông Huỳnh Đảm trình bày với cử tri, việc thực hiện vấn đề an toàn giao thông chưa tốt là do quản lý chưa tốt và ý thức của người dân chưa cao. Ông Huỳnh Đảm hứa với cử tri, trong thời gian tới Quốc hội sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên hơn. Đồng thời ông cũng kêu gọi ý thức của người dân trong thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông.