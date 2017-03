Cần phạt nặng người cản trở nhà báo tác nghiệp

Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ TT&TT: Quy định để tạo điều kiện cho báo chí hoạt động tự do nhất Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn cho rằng hoạt động báo chí, xuất bản có những thay đổi mà các văn bản pháp luật trước chưa tính được và không còn phù hợp. Do vậy, việc bổ sung và sửa đổi, cũng như đưa ra những quy định mới là cần thiết nhằm tạo điều kiện phát triển vai trò của báo chí chứ không phải để gây khó khăn và kiểm soát báo chí. “Khi đưa ra những quy định, chế tài chặt chẽ nhất thì cũng là lúc chúng ta tạo điều kiện để báo chí hoạt động tự do nhất” - Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói. Tại hội thảo, Bộ TT&TT cho biết từ nay đến trước khi nghị định được ban hành, Bộ sẽ tiếp nhận những đóng góp của người dân, tổ chức, cơ quan báo chí... Trên website của Bộ sẽ có một chương trình đối thoại trực tuyến hằng tuần để nghe mọi ý kiến đóng góp liên quan đến dự thảo này.