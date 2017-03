Cần sớm hướng dẫn luật để gỡ vướng hoạt động tố tụng

Trước đó, trong tháng 7-2012, Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã làm việc với các cơ quan tố tụng ở các nơi này.

Về công tác điều tra, đoàn giám sát nhận thấy số liệu báo cáo về đối tượng bị bắt tạm giam rất khác nhau giữa công an và VKS ở TP.HCM và Đồng Nai. Cụ thể, theo Công an TP.HCM thì số đối tượng bắt tạm giam là 1.973 nhưng theo VKS TP thì số đối tượng bị tạm giam theo phê chuẩn của VKS là hơn 6.000. Tương tự, Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo số đối tượng tạm giam là 9.176 nhưng VKS tỉnh này báo cáo theo phê chuẩn đến 9.328 đối tượng.

Theo đoàn giám sát, trong những năm qua, việc bố trí, tạo điều kiện cho luật sư được tham gia vụ án ngay từ giai đoạn điều tra đã được các cơ quan tố tụng bảo đảm dù vẫn còn vài tồn tại do quy định về thủ tục. Đoàn giám sát lưu ý số vụ tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vẫn còn nhiều, chiếm 7%-9% số vụ án giải quyết.

Về công tác xét xử, đoàn giám sát ghi nhận việc các tòa không xử oan người vô tội nhưng lưu ý là án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa vẫn còn nhiều. Nguyên nhân là do áp dụng chưa đúng các quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, quyết định hình phạt chưa tương xứng với hành vi phạm tội…

Đoàn giám sát kiến nghị các cơ quan chức năng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ soạn thảo các dự án Luật Tổ chức điều tra hình sự, Bộ luật Hình sự (sửa đổi); sớm có hướng dẫn với những quy định bất cập, chưa rõ gây khó khăn cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Chẳng hạn, cần có hướng dẫn rõ khái niệm “bỏ trốn” trong tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; các khái niệm “gây hậu quả nghiêm trọng”, “rất nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng”, “có giá trị lớn”, “số lượng lớn” ở một số tội danh khác. Hoặc trong doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước thì tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước bị xâm phạm chiếm bao nhiêu phần trăm sẽ bị xử lý về tội phạm tham nhũng...

ÁI NHÂN - CẨM TÚ