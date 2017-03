Cần ủng hộ những bộ trưởng dám làm!

Mục tiêu số 1: Giảm lạm phát ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) đồng tình với việc đặt mục tiêu số 1 cho năm 2012 là giữ chỉ số lạm phát một con số. “Bởi vì nếu từ năm 2012 mà tiếp tục để lạm phát hai con số thì coi chừng chúng ta làm mất dần những thành quả xã hội đã đạt được trong nhiều năm” - ông Lịch lưu ý. ĐB Mai Hữu Tín (Bình Dương) đề nghị Chính phủ nhìn thẳng vào thực trạng là đa số các DN nhỏ và vừa đang dở sống, dở chết. Nếu không có thêm các hỗ trợ tích cực hơn, nếu không giảm được lãi suất xuống dưới 15%/năm và lạm phát xuống dưới 10%/năm thì e rằng phần lớn số DN này sẽ không còn tồn tại sau một năm nữa, khi ấy thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng cho cả nền kinh tế. “Do vậy, dù hiểu rằng một trong những lý do Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6%-6,5% cho năm 2012 là để giải quyết việc làm nhưng theo tôi, việc quan trọng hơn là phải kéo được mức tăng giá tiêu dùng về dưới 10% cho năm 2012 và những năm sau đó. Để làm được việc này mà mức tăng trưởng không đạt 6% theo tôi đã là thành công” - ông Tín nhấn mạnh. Loạn cấp phép, thả sức đào Lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản cũng xảy ra lãng phí rất lớn. Vừa qua Hà Nội tổ chức đối thoại về lĩnh vực này và rút ra tám hạn chế như cấp phép mang nặng tính xin-cho, thả mà không quản, khai thác không gắn liền chế biến, quy hoạch không phù hợp… Để được cấp một giấy phép thăm dò khai khoáng phải có 26 con dấu của bộ, ngành, địa phương nhưng khi xảy ra sự cố thì đùn đẩy không ai chịu trách nhiệm chính. Việc khai thác khoáng sản hiện nay được các chuyên gia ví von trong sáu chữ “loạn cấp phép, thả sức đào”. ĐB LÊ NHƯ TIẾN (Quảng Trị) Diệt sâu nhưng phải giữ được lúa …Ngân hàng ôm đất của mình mua và ôm luôn đất của người vay thế chấp trong khi nhà đất đóng băng, vì vậy nợ xấu tăng lên, báo cáo là 75.000 tỉ đồng nhưng tôi e có thể nhiều hơn. Do đó, tái cơ cấu ngân hàng là việc cần làm ngay nhưng nếu không khéo thì một ông chết kéo theo nhiều ông, gây hậu quả cho xã hội. Vì vậy, việc cải tổ ngân hàng cần thận trọng và có bước đi thích hợp. Nói nôm na là diệt sâu rầy nhưng phải giữ được lúa xanh tốt. ĐB NGUYỄN BÁ THANH (Đà Nẵng) Muốn tăng giá phải minh bạch Trong điều hành giá các mặt hàng đầu vào chiến lược như xăng dầu, điện, tôi kiến nghị phải minh bạch hoạt động của các DN trước khi cho phép điều chỉnh giá. Đối với điện, xăng dầu, khi điều chỉnh cần chọn thời điểm thích hợp, xử lý hài hòa các lợi ích giữa người dân, xã hội và DN; không thể cho tăng giá với lý do để bù đắp những khoản thiếu hụt do đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn hiện nay. ĐB TRƯƠNG VĂN VỞ (Đồng Nai)