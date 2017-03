CAND không để bị động, bất ngờ trước hoạt động chống phá

(PL)- Ngày 18-8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005-2015).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của CAND. Theo Chủ tịch nước, tình hình khu vực và thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường; tranh chấp chủ quyền biển, đảo sẽ diễn ra gay gắt, phức tạp hơn, đe dọa đến toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Cùng đó, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, trật tự an toàn xã hội trong nước còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng CAND cần thấy hết tình hình để có quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những tác động tiêu cực và chống phá từ bên ngoài, không để bị động, bất ngờ; trong bất cứ tình huống nào cũng phải giành cho được thắng lợi. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Chủ tịch nước đề nghị ngành công an tiếp tục xây dựng lực lượng CAND theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên đi vào hiện đại một số lực lượng quan trọng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trân trọng trao huân chương Sao Vàng (lần thứ tư) - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. (TTXVN)