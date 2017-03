Cảnh báo của sự cảnh báo

Nhưng còn một loại cảnh báo khác mà loại cảnh báo vừa được chứng minh nhãn tiền đó chỉ là một biểu hiện cụ thể. Đó là sự cảnh báo hiểm họa toàn cầu về sự biến đổi khí hậu với những hệ lụy khủng khiếp cho cả loài người trong vòng 50 năm tới, nghĩa là ngay trong thế kỷ XXI này.

Loại cảnh báo thứ hai này cũng đã cất lên quyết liệt trên thế giới, nhất là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Ở nước ta, sự cảnh báo về biến đổi và hiểm họa nước biển dâng cũng đã được nói đến nhưng mức độ quyết liệt và khẩn trương thì chưa tương xứng với hiểm họa khủng khiếp ấy, trong khi Việt Nam lại là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của hiểm họa trên. Những cơn bão, lũ dồn dập xảy ra, sau cơn bão số 9 thì cơn bão Parma với sức tàn phá còn lớn hơn đang rình rập. Đó chính là những hệ lụy trực tiếp và lâu dài của sự biến đổi khí hậu toàn cầu mà thế giới đã lên tiếng cảnh báo từ lâu.

Và chuyện này đâu chỉ là chuyện của “thế giới”. Đó chính là chuyện trực tiếp đến sự sống còn của nước ta, của dân ta. Nước biển dâng là điều chắc chắn sẽ xảy ra và tác hại của nó sẽ không sao lường hết được. Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng châu thổ sông Hồng, hai vựa lúa lớn nhất của cả nước, lại là những nơi bị đe dọa trực tiếp. Cả hai đều là khu vực đất thấp mà mật độ cư dân lại khá cao, đặc biệt là châu thổ sông Hồng có tỷ lệ dân số rất cao. Cùng với điều vừa nói, mực nước biển dâng sẽ tác động nguy hiểm đến môi trường tự nhiên như diện tích rừng ngập mặn sẽ co lại, tính đa dạng sinh học bị suy giảm nghiêm trọng không phải chỉ số lượng mà cả chất lượng, nhiều loài động, thực vật sẽ bị tuyệt chủng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng... Rồi những đe dọa về an ninh lương thực, an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng, hệ thống phúc lợi xã hội... Rộng lớn hơn nữa, lâu dài hơn nữa là những tác động nói trên sẽ chi phối việc hình thành một bản đồ tổ chức không gian mới của lãnh thổ Việt Nam chắc chắn phải xuất hiện vào những thập niên sắp tới.

Thế nhưng hình như chúng ta chưa có những quyết sách tương xứng. Hãy chỉ nói một chuyện: không chỉ các vùng duyên hải, mà các đô thị cũng chịu tác động dữ dội của biến đổi khí hậu toàn cầu, thế nhưng trong bản quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 không có một tính toán nào liên quan đến các biến đổi khí hậu. Tại TP.HCM, trong quá trình quy hoạch điều chỉnh phát triển đến năm 2025, nhà tư vấn quy hoạch Nikken Seikkei có đề xuất một số tiêu chí ứng phó với biến đổi khí hậu vào trong quy hoạch, thế nhưng các nội dung này cuối cùng vẫn chưa được đưa vào quy hoạch phát triển đô thị.

Xem ra, việc vạch ra chiến lược và tiếp đó là kế hoạch cụ thể nhằm ứng phó với hiểm họa nước biển dâng đòi hỏi một tầm nhìn vượt khỏi kiểu “tư duy nhiệm kỳ” mà tầm mắt không vượt khỏi cái khung năm hoặc mười năm! Phải chăng đây là cảnh báo của sự cảnh báo.