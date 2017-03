Cảnh cáo chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tuy An

Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An chuyển ông Sanh sang đảm nhiệm công tác khác do có liên quan đến việc phá rừng phòng hộ ven biển để làm hồ nuôi tôm trái phép. UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng yêu cầu ông Sanh phải khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu phần diện tích đất rừng đã san ủi trước ngày 30-10.

Liên quan đến vụ phá rừng trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Vũ Ngọc Khoa, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tuy An. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền cũng kỷ luật sáu cán bộ, đảng viên xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) với các hình thức cảnh cáo, khiển trách.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, thời gian qua, 48 hộ dân đã tự ý đào 52 hồ nuôi tôm trái phép với tổng diện tích gần 67.000 m2 tại xã An Ninh Đông, trong đó có 31.500 m2 thuộc rừng phòng hộ phi lao trên 20 năm tuổi.

TẤN LỘC