Cảnh cáo một phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An

(PL)- Ngày 12-12, Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết: Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã ký quyết định cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chi cục trưởng Chi cục QLTT Long An (kiêm nhiệm).

Quyết định trên được công bố trong ngày 13-12. Ông Minh bị kỷ luật do để xảy ra nhiều sai phạm tại Chi cục QLTT Long An trong thời gian kiêm nhiệm. Cụ thể, tham mưu cho cấp trên ra quyết định đuổi việc người lao động trái luật; bổ nhiệm vợ mình giữ chức đội phó sai quy định; để hàng loạt cán bộ sai phạm về nghiệp vụ, vượt biên giới trái phép để đánh bạc… Trước đó, ông Minh đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng. Theo một nguồn tin, tới đây, ông Minh sẽ được điều chuyển sang làm công tác khác, không thuộc Sở Công Thương tỉnh Long An. TÂM PHÚC