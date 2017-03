Cảnh cáo một số giáo sĩ tại nhà thờ Thái Hà

Công văn nêu rõ: Trong thời gian vừa qua, một số giáo sĩ, giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà gửi đơn đến các cơ quan trung ương và TP Hà Nội đòi lại đất do Công ty cổ phần May Chiến Thắng đang quản lý và sử dụng. UBND TP Hà Nội đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra, giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 30-6-2008, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2476/QĐ-UB về giải quyết đơn của ông Trịnh Ngọc Hiên - linh mục chánh xứ Thái Hà và một số linh mục, giáo dân khiếu nại đòi quyền sử dụng đất tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo quyết định của UBND TP thì việc các ông Trịnh Ngọc Hiên - linh mục chánh xứ Thái Hà và Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Đinh Tiến Đức, Nguyễn Văn Khải và một số giáo dân đòi quyền sử dụng nhà đất mà nhà nước đã quản lý trong các thời kỳ thực hiện chính sách nhà đất những năm sáu mươi hiện nay do Công ty cổ phần May Chiến Thắng đang quản lý, sử dụng; căn cứ điều 1 Nghị quyết 23 ngày 26-11-2003 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI là không có cơ sở giải quyết.

Trong quá trình giải quyết, một số giáo sĩ giáo xứ Thái Hà mà đứng đầu là linh mục chánh xứ Vũ Khởi Phụng đã không hiểu và cố tình không hiểu luật pháp, bất hợp tác, không tôn trọng chính quyền; liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật như chiếm đất trái pháp luật, xây dựng công trình trái phép trên đất do Công ty Điện lực Hà Nội và Công ty Cung ứng vật tư vận tải xi măng quản lý; kêu gọi giáo sĩ, giáo dân đang hoạt động tôn giáo ngoài nơi thờ tự gây áp lực với chính quyền để đòi lại đất.

Đặc biệt, ngày 15-8, một số giáo dân có sự cổ vũ, kích động của giáo sĩ nhà thờ Thái Hà đã đẩy đổ tường rào, đặt tượng, thánh giá, treo ảnh Đức Mẹ trên phần đất do Công ty cổ phần May Chiến Thắng đang quản lý; dựng lều bạt chiếm giữ đất trái phép, thường xuyên tập trung đông người hoạt động tôn giáo trái phép; gây mất an ninh-trật tự, vệ sinh môi trường khu vực.

Những hành vi trên đã vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Pháp lệnh về tôn giáo, tín ngưỡng; đẩy một số giáo dân đến vi phạm pháp luật hình sự đang bị các cơ quan chức năng xử lý; làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đạo Thiên chúa, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; dư luận xã hội bất bình, lên án.

Với phương châm xử lý theo quy định của pháp luật, tăng cường đối thoại, tôn trọng và xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng của giáo sĩ, giáo dân giáo xứ Thái Hà, đại diện UBND TP Hà Nội và UBND quận Đống Đa đã gặp, trao đổi, đối thoại với các giáo sĩ nhưng các vị này thể hiện thái độ coi thường pháp luật, ngoan cố đòi đất trái pháp luật.

Gần đây, UBND quận Đống Đa tiếp tục mời các giáo sĩ đến làm việc nhưng họ từ chối không hợp tác với chính quyền. UBND TP Hà Nội đã mời giám tỉnh dòng Chúa Cứu thế - Phạm Trung Thành để giải quyết nhưng giám tỉnh không tiếp xúc, làm việc. Các cơ quan chức năng và các đoàn thể từ TP đến cơ sở đã liên tục gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích, vận động, thuyết phục nhưng một số giáo sĩ, giáo dân vẫn cố tình vi phạm pháp luật làm cho tình hình tại khu vực nhà thờ Thái Hà (178 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa) ngày càng phức tạp hơn.

Với những hành vi nêu trên, chủ tịch UBND TP Hà Nội cảnh cáo ông Vũ Khởi Phụng - linh mục chánh xứ Thái Hà và các giáo sĩ nhà thờ Thái Hà: Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong; đồng thời yêu cầu các ông:

1. Dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, nếu cố tình sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật; vận động các giáo sĩ, giáo dân chấp hành đúng các quy định của luật; không tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn trương di chuyển tượng, thánh giá, ảnh... về nơi thờ tự.

2. Không thông tin, tuyên truyền với nội dung xuyên tạc, kích động, tung tin bịa đặt, lợi dụng, lôi kéo giáo sĩ, giáo dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

3. Nghiêm túc chấp hành các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc.

Chính sách của nhà nước là luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng; hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng phải trong khuôn khổ của pháp luật. Những hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân phải được nghiêm trị, nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và nhân dân.