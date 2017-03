Cảnh cáo viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch TP Cần Thơ

Trước đó, ông An đã có đơn từ chức viện trưởng. Cuối năm 2008, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan Dân-Chính-Đảng cũng đã cách chức chi ủy viên chi bộ Viện KTQH của ông An.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, ông An đã không thực hiện đúng Điều lệ Đảng và vi phạm Pháp lệnh Cán bộ, công chức. Cụ thể, ông An lập Công ty TNHH Tư vấn thiết kế An Gia và Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế (con trai đứng tên nhưng ông là người trực tiếp quản lý) khi còn đương chức. Đưa cháu là Trần Đức Lợi vừa làm nhân viên kế toán cho Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế 586 vừa làm cho viện. Ông An sở hữu nhiều nhà, đất nhưng không thực hiện kê khai tài sản; biến nhà riêng của mình thành trụ sở làm việc của viện (cho thuê 2.000 USD/tháng)...