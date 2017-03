Cảnh giác với “tổ chức nhà báo không biên giới” - RSF chuyên xuyên tạc vu cáo chống phá Việt Nam

Tổ chức này thường xuyên tung lên mạng nhiều thông tin sai sự thật mang tính xuyên tạc; trong đó nhiều lần loan tin về Việt Nam không khách quan, bịa đặt vô căn cứ, làm cho cộng đồng quốc tế hiểu sai lệch về dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí tại Việt Nam, bị báo chí Việt Nam nhiều lần cực lực lên án và bác bỏ.

Gần đây, RSF lại xía vào công việc nội bộ của Việt Nam một cách thô bạo. Đó là sau khi nhóm khủng bố của tổ chức Việt Tân xâm nhập trái phép Việt Nam để hoạt động phá hoại, lật đổ, bị lực lượng an ninh bắt giữ, xử lý hồi tháng 11-2007. Ngày 15-12-2007 RSF đã “chõ mồm” vào việc của người khác không liên can gì đến mình bằng cách đưa lên mạng cái gọi là thông cáo báo chí trong đó họ ngang nhiên đòi Chính phủ Việt Nam trả tự do cho nhóm khủng bố kia - gồm cả Nguyễn Quốc Quân, Trương Leon, Lê Văn Phan, Nguyễn Thị Thịnh (quốc tịch Mỹ), Nguyễn Thị Thanh Vân (quốc tịch Pháp)...

Với những tài liệu chứng cứ rành rành, cơ quan An ninh Việt Nam đã nêu rõ đó là bộ mặt phản động, khủng bố, chống phá Nhà nước Việt Nam, nhưng RSF lại “vinh danh” đội cho chúng cái mũ là “những nhà đấu tranh cho dân chủ” để gây sức ép đòi Việt Nam trả tự do cho chúng.

Trong khi đó, chính những kẻ này đã cúi đầu nhận tội có âm mưu xâm nhập Việt Nam để phá hoại, khủng bố thông qua chiến dịch “Đông tiến 7”. Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước ta, Bộ Công an quyết định trục xuất một số tên trong nhóm này khỏi Việt Nam giữa tháng 12-2007. Dư luận báo chí thế giới và Việt Nam hỏi RSF họ nhân danh cái gì, đại diện cho ai để ra cái gọi là “thông cáo báo chí” vu vơ kia? Phải chăng tổ chức này đã trót “nhúng chàm” với nhóm khủng bố Việt Tân?

Chưa hết, cũng vào cuối năm 2007 vừa qua RSF đã công bố cái gọi là “báo cáo về tự do báo chí thế giới 2007”, trong đó họ nhai lại những luận điệu cũ rích, xưa như trái đất để trắng trợn xuyên tạc rằng ở Việt Nam “tự do báo chí đang bị bóp nghẹt” và tự xếp hạng Việt Nam đứng thứ 162/169 quốc gia trên thế giới về tự do báo chí. Đây rõ ràng là một sự áp đặt thô bạo, bỉ ổi của những kẻ nhắm mắt phát ngôn bừa bãi, bất chấp thực tế phát triển tự do ngôn luận báo chí tại Việt Nam.

Theo dõi diễn biến mấy năm gần đây cho thấy những người đang nắm quyền thao túng RSF đã có động cơ, mưu đồ đen tối đối với Việt Nam một cách hệ thống và “bài bản”. Họ luôn tung tin lên mạng để tôn vinh những kẻ mà họ gọi là những “nhà dân chủ cấp tiến” đang đấu tranh cho nhân quyền như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Đài... Trong khi đó, những đối tượng này đã bị nhân dân Việt Nam lên án là làm tay sai cho các thế lực phản động nước ngoài để chống phá đất nước, bị pháp luật Việt Nam xử lý.

Không những thế, với ý đồ chính trị xấu xa của “thế lực đen” đang thao túng, lợi dụng tổ chức RSF để bôi nhọ Việt Nam về tự do báo chí, bất chấp họ vu cáo Việt Nam “là kẻ thù của internet” trong nhóm 15 quốc gia khác như Trung Quốc, Cuba, CHDCND Triều Tiên, Libya, Syria, Myanmar, Belarus, một thực tế hiển nhiên là việc phát triển internet ở Việt Nam đã được thế giới công nhận, đến nay đã có 20 triệu người sử dụng, được cơ quan viễn thông quốc tế xếp thứ 2 thế giới về tốc độ phát triển người sử dụng internet và là một trong 17 nước có số người sử dụng internet cao nhất toàn cầu.

Đó chẳng phải là một thực tế về tự do ngôn luận, tự do thông tin báo chí đó sao? Vậy mà RSF cứ nhắm mắt làm ngơ nói mò rằng “tình hình tự do báo chí ở Việt Nam ngày càng tệ hại”. Một sự đảo ngược đáng xấu hổ của tổ chức mang danh “nhà báo không biên giới”!

Thiết tưởng nếu RSF không cố tình làm ngơ thì phải biết rằng đầu tháng 12-2007, Bộ Thông tin truyền thông Việt Nam đã tổng kết 5 năm thực hiện Luật Báo chí, qua đó công bố nếu năm 1999 Việt Nam có 8.000 nhà báo thì đến năm 2007 đã có 15.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề với 720 cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương trong cả 4 loại hình báo chí (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) trong đó có 10 cơ quan và 150 trang báo điện tử đang hoạt động, mỗi năm có hơn 600 triệu bản báo chí được xuất bản. Báo chí đã trở thành nơi vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, đồng thời là diễn đàn tin cậy của nhân dân cả nước.

Những người cầm trịch RSF hãy sớm quay lại với tôn chỉ mục đích, mục tiêu ban đầu khi mới ra đời - để không sa vào con đường tiếp tay cho những kẻ phản động lưu vong và vu cáo trắng trợn nhằm chống phá Việt Nam - một quốc gia đang phát triển về mọi mặt, được thế giới tôn trọng; trong đó có sự phát triển về quyền tự do con người và tự do ngôn luận.