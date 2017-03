Trong đó, đáng lưu ý là quy định cấp chứng chỉ cho biên tập viên nhà xuất bản (NXB). Theo bộ trưởng, nhà báo hành nghề cũng phải trải qua một quá trình làm việc nghiêm túc mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp thẻ nhà báo thì biên tập viên NXB, người chịu trách nhiệm biên tập hoàn chỉnh một xuất bản phẩm - những vũ khí tư tưởng sắc bén - cũng phải có chứng chỉ do Nhà nước cấp thể hiện đủ trình độ nhất định để làm công việc đó.

Nhiều đại biểu tại đoàn TP.HCM nêu lên thực trạng bát nháo trong hoạt động xuất bản nhưng Nhà nước chưa quản lý được. Đại biểu Trần Thanh Hải cho biết hơn 80% sách bán ở vỉa hè hiện nay là sách lậu. Nguyên nhân của tình trạng này có sự bắt tay của các đối tác liên kết xuất bản. “Phải đến 90% các NXB hiện nay chỉ xem bản thảo sơ qua rồi cấp phép. Nói thẳng là các NXB đang bán giấy phép xuất bản thì đúng hơn. Vừa rồi có trường hợp tác giả luộc nguyên con nhưng chẳng bị sao, đối tác liên kết cũng không hề hấn gì, chỉ có mỗi ông xuất bản đứng ra chịu trách nhiệm. Làm sao Luật sửa đổi lần này phải làm rõ hơn trách nhiệm của NXB và trách nhiệm của cả đối tác liên kết và tác giả” - đại biểu Huỳnh Thành Đạt đề nghị.

Theo Bộ trưởng Son, dự thảo luật bổ sung việc cấp phép cho cơ sở in xuất bản phẩm; cơ sở in những thứ không phải xuất bản phẩm (như bao bì, nhãn mác…) thì không phải xin phép mà chỉ cần đăng ký. “Hiện nay có tình trạng cơ quan chức năng bắt in lậu nhưng chủ cơ sở in không có mặt thì không xử lý được. Do đó nếu có đăng ký hay cấp phép thì sẽ quản lý được. Quy định này không phải gây khó khăn gì mà để nhằm hạn chế nạn in lậu hiện nay” - Bộ trưởng Son nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu mặc dù hoạt động xuất bản hiện nay có nhiều biến tướng và Nhà nước chưa thể quản được nhưng không vì thế mà quy định NXB tổ chức theo loại hình công lập hoặc là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu. Nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành để các NXB tổ chức như một đơn vị sự nghiệp có thu hoặc như một DN hoạt động kinh doanh có điều kiện.

T.HẰNG