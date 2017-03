Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện

Nhu cầu tăng đột biến Từ năm 2010 đến tháng 9-2012, yêu cầu cấp phiếu LLTP số 1 là 99%. Tuy nhiên, từ tháng 10-2012 đến nay, yêu cầu phiếu LLTP số 2 tăng đột biến đến 60%. Lý do tăng chủ yếu là vì các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam yêu cầu người dân khi nộp hồ sơ phải bổ sung phiếu LLTP số 2 (trong khi trước đây chỉ cần nộp phiếu LLTP số 1). Điều làm nên sự khác biệt giữa phiếu LLTP số 1 và số 2 đó là nội dung ghi nhận tình trạng án tích. Ví dụ ông A từng bị kết án và đã được cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì khi ông A yêu cầu cấp phiếu LLTP số 1, trong mục tình trạng án tích chỉ ghi nhận là “không có án tích”. Nếu ông A yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2 thì mục này cũng được ghi nhận là “không có án tích” nhưng kèm theo là thông tin về bản án (tội danh, điều khoản áp dụng, hình phạt chính, bổ sung, án phí, ngày tháng năm tuyên án, thi hành án…) và ghi chú thông tin về việc đã được xóa án tích. Ông HỒNG VĂN HẢI, Trưởng phòng LLTP (Sở Tư pháp TP.HCM) Đề nghị bỏ cấp phiếu LLTP số 2 cho cá nhân Hiện nay do cá nhân được quyền yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2 nên các cơ quan đại diện ngoại giao các nước đã yêu cầu người dân phải nộp phiếu này (mặc dù trước đó đã nộp phiếu LLTP số 1). Trong khi đó, phiếu LLTP số 2 chứa đựng các thông tin quan trọng về nhân thân của mỗi cá nhân mà những thông tin này là bí mật đời tư của người từng có án tích (tội danh, điều khoản áp dụng, hình phạt chính, bổ sung, án phí, ngày tháng năm tuyên án, thi hành án…). Khi phiếu này được cấp và được sử dụng công khai có thể dẫn đến hệ lụy cho người được cấp như khó hòa nhập cộng đồng, khó khăn khi đi du học, xin việc làm, xuất nhập cảnh... Vì vậy tính nhân đạo của LLTP không còn nữa (khi họ đã được xóa án tích thì được coi như chưa bị kết án). Do đó, ngày 5-4, Sở Tư pháp TP đã đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị sửa đổi Luật LLTP bỏ quyền yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2 cho cá nhân mà chỉ nên cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội. Tuy nhiên, đề nghị trên vẫn chưa nhận được phản hồi của Bộ Tư pháp. Trong khi chờ ý kiến của Bộ về việc này và trên tinh thần phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi yêu cầu cấp phiếu LLTP nên Sở đã đồng ý cho họ được gửi hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện như trên. Ông HÀ PHƯỚC TÀI, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM