Cấp thẻ căn cước miễn phí cho dân

Bầu các chức danh của QH: Phải có từ hai người trở lên Cùng ngày, thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức QH sửa đổi, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) đề nghị bổ sung vào trong luật quy định khi bầu các chức danh của QH cần có hai ứng viên để lựa chọn. Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) đề nghị cần xem xét sửa đổi lại quy định về kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn. Bởi theo ông Hùng, từ lâu luật đã quy định đại biểu QH có quyền kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn và trong trường hợp có từ 20% tổng số đại biểu trở lên kiến nghị thì UBTVQH trình QH thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm. Nhưng thực tế lại chưa lần nào thực hiện được. Do đó, không nên quy định tỉ lệ cứng là 20% và bắt buộc phải là văn bản, mà có khi chỉ một vài ý kiến thì UBTVQH cũng phải xem xét. Bà Khánh thì đề nghị cần quy định hằng năm UBTVQH có trách nhiệm gửi phiếu đến các đại biểu xem nên lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ai rồi tập hợp lại để xem xét.