Cắt giảm xin-cho trong cấp phép khai thác khoáng sản

“Luật bổ sung quy định về lựa chọn nhà đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản. Việc khai thác khoáng sản chủ yếu thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, tăng thu cho ngân sách nhà nước”.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định một số khu vực khoáng sản không thể thông qua đấu giá. Cụ thể như khoáng sản có tính chiến lược, khoáng sản ở khu vực nhạy cảm về môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng, khu vực đã thăm dò trước ngày luật có hiệu lực... Việc cấp quyền khai thác khoáng sản không thông qua đấu giá ở khu vực do Thủ tướng quyết định sẽ do Thủ tướng xem xét cụ thể.

Cũng trong buổi họp báo, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã công bố Luật Viên chức và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng hơn 1,6 triệu viên chức làm việc tại hơn 52.000 đơn vị sự nghiệp từ trung ương đến cấp huyện trong thời gian tới sẽ thực hiện chế độ tuyển dụng gắn với vị trí việc làm thông qua chế độ hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Viên chức có hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng. Luật này còn quy định viên chức được quyền kinh doanh và làm việc ngoài giờ.

Cả ba luật trên đều có hiệu lực từ ngày 1-7-2011.

T.HẰNG