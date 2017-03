Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình của thời đại”

UBND tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh sẽ phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức cầu truyền hình nghệ thuật “Hồ Chí Minh-Cuộc hành trình của thời đại”.

Từ ngày 17 đến 26-5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra nhiều hoạt động như Tuần phim về Bác Hồ và giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh đóng vai Bác Hồ; Bảo tàng Tổng hợp Nghệ An tổ chức triển lãm ảnh lưu động về Đảng, Bác Hồ và lễ hội Làng Sen tại Kim Liên (Nam Đàn) và TP Vinh; Liên hoan tiếng hát từ Làng Sen toàn quốc tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh). Ngoài ra, dịp này tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết 30 năm lễ hội Làng Sen và hội thảo khoa học 30 năm lễ hội Làng Sen với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh, đồng thời khánh thành công trình khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Đại Huệ.

ĐẮC LAM