Chân dung bốn phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI

Riêng chức danh bí thư Thành ủy Hà Nội vẫn để khuyết vì chức danh này sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bộ Chính trị sẽ phân công một ủy viên Bộ Chính trị về đảm nhiệm.

1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Bà Hằng sinh năm 1960, quê quán xã Đại An, Vụ Bản, Nam Định. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bà Hằng là thạc sĩ kinh tế, ĐH Sư phạm Hà Nội, cử nhân luật.

Bà Hằng từng giữ các chức vụ như bí thư Quận ủy kiêm chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy





Bà Ngọc sinh năm 1961, quê quán xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Bà Ngọc là cán bộ được đào tạo cơ bản, am hiểu toàn diện các mặt công tác của TP, đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác đoàn thể, chính quyền, xây dựng Đảng. Bà Ngọc từng giữ các chức vụ bí thư Thành ủy Hà Đông, giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cuối tháng 5-2015, bà Ngọc trúng cử chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy





Ông Toàn sinh năm 1962, quê xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Ông Toàn là cử nhân kinh tế, từng giữ các chức danh như chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; từ đầu tháng 3-2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định phân công ông Toàn giữ chức vụ trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

4. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy





Ông Chung sinh năm 1967, quê quán Hải Dương. Ông Chung từng giữ các chức vụ như thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, phó giám đốc Công an TP Hà Nội. Từ năm 2012, ông Nguyễn Đức Chung làm giám đốc Công an TP Hà Nội.