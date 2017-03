Chấp hành viên có quyền khám người, nhà?

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Đầu năm 2009 sẽ có thừa phát lại Trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói: “Thi hành án dân sự hiện nay đang tồn đọng rất lớn do thể chế còn nhiều bất cập. Nếu Quốc hội chấp nhận những đề xuất như dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), tôi tin rằng sẽ tháo gỡ một bước rất quan trọng cho công tác thi hành án dân sự sau này”. Người dân có quyền lựa chọn . Bộ Tư pháp đang triển khai đề án thừa phát lại, lúc nào thì đưa vào thực hiện, thưa ông? + Bây giờ chúng ta gọi là xã hội hóa công tác thi hành án dân sự nhưng trước đây, ở nước ta đã từng có thể chế là có những người được nhà nước bổ nhiệm làm công tác này và hoạt động như các công ty để thi hành án, gọi là thừa phát lại. Đề án thành lập thừa phát lại đã cơ bản hoàn chỉnh, nghị định của Chính phủ cũng đã chuẩn bị xong. Nếu kỳ họp cuối năm nay Quốc hội thông qua luật này thì đầu năm 2009, thừa phát lại sẽ đi vào hoạt động. TP.HCM đã xung phong là nơi tổ chức thí điểm với sự nhất trí cao của cả Thành ủy, HĐND và UBND. . Có ý kiến cho rằng công tác thi hành án lâu nay nhà nước làm còn khó, bây giờ xã hội hóa thì liệu có khả thi? + Chủ trương là xã hội hóa nhưng nên bắt đầu từ thí điểm rồi nhân rộng ra. Xã hội hóa có nghĩa là chuyển đổi cơ quan thi hành án từ thuần túy nhà nước sang cơ quan bán nhà nước, bán xã hội. Ví dụ những việc như tịch thu sung công, tiền phạt... trong các vụ án hình sự, còn những việc thu về ngân sách thì trước mắt chưa nên giao cho thừa phát lại. Thừa phát lại bước đầu chỉ thực hiện những vụ việc giữa người dân với nhau, doanh nghiệp với nhau. Đương sự cũng có thể so sánh thi hành án của nhà nước và thừa phát lại, bên nào hiệu quả hơn thì chọn. Quy trình hoạt động chặt chẽ . Có người lo ngại hoạt động của thừa phát lại có thể sẽ xảy ra tình trạng lộn xộn như một số công ty đòi nợ thuê vừa qua, ông nghĩ sao? + Các công ty dịch vụ đòi nợ thuê hoạt động trong khuôn khổ khác. Còn thừa phát lại đòi nợ trên cơ sở có bản án của tòa án. Thừa phát lại hoạt động theo quy trình rất chặt chẽ, nếu cần thiết cũng phải sử dụng công cụ cưỡng chế và sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước. . Trao quyền cho thừa phát lại được sử dụng công cụ cưỡng chế có sợ rằng nó sẽ biến tướng, thưa bộ trưởng? + Câu hỏi nhiều người băn khoăn là nếu tổ chức mô hình thừa phát lại thì cưỡng chế làm sao? Nói cho đúng thì tỷ lệ phải cưỡng chế thi hành án cũng nhỏ thôi chứ không lớn. Chúng tôi đang tính toán trong dự thảo nghị định quy định rõ điều kiện: hoặc xin lệnh của tòa án, hoặc xin lệnh của cơ quan thi hành án để tổ chức cưỡng chế. Lúc đó thì lực lượng hỗ trợ của công an, lực lượng bảo vệ pháp luật sẽ vào cuộc. . Xin cảm ơn ông. LÊ KIÊN