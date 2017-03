“Về mặt xã hội, đặc biệt chú ý là tình trạng xuống cấp đạo đức, buôn bán phụ nữ, trẻ em, bạo hành trong gia đình, suy giảm chất lượng giáo dục nói chung… đang tăng ở mức cao, ảnh hưởng lớn tới công tác ổn định tư tưởng, ổn định an ninh trật tự xã hội” (Tuổi Trẻ ngày 29-7). Bên cạnh những thành tựu đạt được thì đây là điều đáng suy nghĩ.

Dồn sức cho kinh tế nhằm nhanh chóng khắc phục suy thoái dưới tác động của khủng hoảng toàn cầu là tuyệt đối cần thiết. Chỉ có điều, xã hội là mục tiêu và động lực của kinh tế. Kết quả của kinh tế phải được thể hiện trên chất lượng cuộc sống vật chất, đặc biệt là đời sống tinh thần của dân. Cho nên, những vấn đề “về mặt xã hội” nêu trên cần phải được phân tích một cách cặn kẽ để đưa ra được giải pháp có tính chất cơ bản và lâu dài.

Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đã cảnh báo: “Nếu nước độc lập mà dân không có tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Hạnh phúc và tự do là biểu hiện cụ thể và rất tập trung của chất lượng cuộc sống. Sẽ càng hiểu thêm tầm nhìn của Hồ Chí Minh khi suy nghĩ kỹ về ý của Nelson Mandela - anh hùng giải phóng dân tộc của Nam Phi: “Chúng ta chưa có tự do, chúng ta mới giành quyền tự do để có tự do”.

Quả thật, “để có tự do” là một quá trình khó khăn và gian khổ bội phần so với quá trình “giành quyền tự do”, cho dù để giành cái đó thì bao xương máu đã phải đổ ra. Xây dựng khó khăn hơn phá bỏ gấp trăm vạn lần. Mà xây dựng cái kết cấu hạ tầng tâm lý xã hội [infrastructure- psychosociologie] là khó nhất. Cái “tình trạng xuống cấp đạo đức… đang tăng ở mức cao, ảnh hưởng lớn tới công tác ổn định tư tưởng” là nằm trong kết cấu này. Ở đây, những giải pháp có tính tình thế và chắp vá chỉ có thể cắt bớt ngọn chứ không động được đến gốc. Phải vun đắp cho cái gốc nhân bản mới có được kết quả bền vững. Mà để có cái đó, phải tập trung cho văn hóa. Điều này ông cha ta từng răn dạy: “Tô sức ở bên ngoài thì bên trong tàn tạ. Vun đắp bên trong thì bên ngoài tốt tươi… Cái lớn thì đủ sức bao dung cái nhỏ, mà cái nhỏ không đủ sức nâng đỡ cái lớn”, cho nên “cần phải thăm dò cái gốc của nó, lại phải tưới tắm cho cái ngọn của nó, mở rộng cái nguồn của nó, lại phải buông lơi cái dòng của nó” (Nguyễn Văn Siêu).

Tư tưởng của ông cha ta liền mạch với trí tuệ của thời đại: “Tổ quốc sẽ ít bị đe dọa hơn nếu có nhiều văn hóa hơn”. Đó là lời của văn hào Nga M. Gorky. Theo ông, “Dân tộc này phải còn nỗ lực rất nhiều để đạt đến ý thức về bản sắc và nhân phẩm của nó. Dân tộc này còn phải được trui rèn trong ngọn lửa cháy không dứt của văn hóa… Đối với tôi, lời kêu gọi tổ quốc lâm nguy cũng không đáng sợ hơn lời kêu gọi “Hỡi các công dân ! Văn hóa bị lâm nguy!”. Thật đáng suy nghĩ.