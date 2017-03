Chất vấn Thống đốc Nguyễn Văn Giàu về đôla khan, vàng "nhảy múa"

Tiền xu thất bại, không rõ trách nhiệm của ai Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên, ảnh): Năm 2003, khi đề nghị Quốc hội cho phép phát hành đồng tiền kim loại thì thống đốc NHNN lúc đó giải trình rất thuyết phục về sự cần thiết, tiện lợi, độ bền và tuổi thọ, cũng như việc phải hội nhập quốc tế trong xu hướng sử dụng tiền kim loại. Tuy nhiên, qua sáu năm thì hiệu quả sử dụng, độ bền, đẹp của đồng tiền kim loại ra sao chúng ta đều rõ. Thống đốc đã làm gì để thực hiện lời hứa trước Quốc hội về việc phát huy hiệu quả của đồng tiền kim loại sau khi được phát hành? Tới đây, Thống đốc sẽ tham mưu gì cho Chính phủ để tránh tình trạng lãng phí hàng tỉ đồng khi phát hành đồng tiền kim loại? Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: Đề án sản xuất tiền kim loại nói chung tôi cũng nói thẳng thắn là không đạt hiệu quả. Chúng tôi cũng đã ngưng, không phát hành thêm loại tiền xu này. Những đồng tiền không đảm bảo lưu hành thì chúng tôi đã thu về, còn những đồng tiền đảm bảo thì vẫn lưu hành bình thường. Bà Nga truy tiếp: Tôi đề nghị là phải làm rõ lý do thế giới người ta dùng đồng tiền xu rất hiệu quả mà ta lại dùng không hiệu quả. Nếu xác định không hiệu quả thì bây giờ Thống đốc cho biết trách nhiệm cụ thể là của ai? Những đồng xu đảm bảo chất lượng mà người dân vẫn không dùng thì tại sao và giải pháp thế nào? Thống đốc đáp: Thì cũng do tập quán. Nhưng trong thực tiễn đồng tiền xu còn đẹp, còn sạch thì vẫn lưu hành bình thường. Với lại chúng ta không phát hành nữa thì trong lưu thông nó cũng ở mức độ thôi. (Ông thống đốc ngừng phần trả lời về xu xỉn ở đây mà không đề cập đến trách nhiệm.) Đại biểu Lê Thị Nga (trong cuộc trao đổi với báo chí): Phải xác định trách nhiệm chứ không thể như anh Giàu đưa ra là đồng tiền không đảm bảo chất lượng thì bỏ đi, ngừng phát hành. Anh nói là do tập quán, tôi cho rằng thói quen của người dân nếu không đúng thì phải tuyên truyền, giáo dục. Trong việc sử dụng tiền xu, chúng ta phải học nước ngoài, có những dịch vụ chỉ sử dụng tiền xu như máy bán hàng, hệ thống tàu điện... Nếu ta cứ đồng thời phát hành cả loại tiền giấy 2.000 đồng và tiền xu 2.000 đồng thì rõ ràng theo thói quen, người dân sẽ dùng tiền giấy vì nó tiện lợi hơn. Việc tốn kém tôi có đặt ra là hàng tỉ đồng và phải xác định rõ trách nhiệm của ai.