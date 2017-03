Chi sai tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo: Lỗ hổng năng lực và đạo đức

TIẾNG NÓI NGƯỜI DÂN Chị Trần Đoàn Lệ Hằng (11 Nguyễn Quang Bích, quận Tân Bình, TP.HCM): Tôi cũng sẽ không nhận tiền Đọc bài về vụ chia tiền hỗ trợ người nghèo ở thôn Thống Nhất (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), nếu là tôi tôi cũng trả lại 50 ngàn đồng “bất chính” kia. Đưa tay nhận 50 ngàn đồng có phải là tôi đã tiếp tay cho các ông có chức quyền trong xã ăn chặn tiền của dân? Bởi nếu nhận tiền thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận và ủng hộ cái gọi là “phép vua thua lệ làng”! Một nghĩa cử cao đẹp của nhà nước ta những tưởng sẽ làm ngày Tết thêm niềm vui, tiếng cười nhưng đến thôn Thống Nhất lại trở thành một câu chuyện đáng lên án. Ông Nguyễn Văn Thức, 73 tuổi, nông dân thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình nêu ý kiến: Dân chưa thông thì việc gì cũng khó Những sai sót trong cấp phát tiền hỗ trợ Tết ở thôn tôi là do cán bộ tự ý làm, chưa họp bàn, thông qua dân nên mới sinh chuyện mất công bằng nên người dân khiếu nại. Thực chất là người dân không “ganh” mà chỉ vì sự phân chia không công bằng mà thôi. Chính vợ tôi cũng nhận 100 ngàn đồng do cán bộ thôn đưa tận nhà mà chẳng ký tá gì cả. Khi nghe nói đó là dành cho người nghèo tôi mới biết. Thu hồi toàn bộ số tiền đã cấp phát sai đối tượng là đúng nhưng cũng phải họp dân lại để giải thích rõ vì sao phải thu lại. Có như vậy mới yên lòng dân và mới thu hồi được tiền. Dân chưa thông thì việc gì cũng khó.