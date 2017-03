Chỉ số CPI tháng 12 tăng 1,31%, cao nhất cả năm

Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết có 8/10 nhóm hàng tiêu dùng tăng giá so với tháng 11, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông, văn hóa, giải trí và du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác. Mức tăng dao động từ 0,03% đến 3,09%. Riêng hai nhóm dịch vụ bưu chính viễn thông và giáo dục vẫn giữ nguyên mức giá so với tháng trước.

Dự kiến chỉ số giá tiêu dùng 12 tháng năm nay sẽ tăng 8,22% so với 12 tháng năm ngoái.

AX