Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tiếp tục giảm

Đáng lưu ý là CPI của Hà Nội tăng 1,07% trong khi TP.HCM lại giảm 0,69%. Nhóm hàng giảm giá trong tháng 11 là nhà ở (tiền thuê nhà, điện, nước, chất đốt), vật liệu xây dựng, phương tiện đi lại, hàng ăn, dịch vụ ăn uống. Tuy vậy, tính riêng khu vực thành thị, giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống lại tăng 0,46% so với tháng trước. Các mặt hàng tăng giá so với tháng 10 gồm đồ uống, thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình và dược phẩm, y tế.