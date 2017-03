Chín ngư dân bị hải quân nước ngoài bắt giữ

Trung tá Đặng Ngọc Tường, Đồn trưởng Đồn biên phòng 352 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, cho biết thông tin trên được ông Võ Văn Sỹ (ngụ phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên), thuyền trưởng tàu cá PY-90369TS, điện báo.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình thuyền trưởng Võ Văn Tú. Ảnh: TẤN LỘC

Chiều 13-7, trong khi đang đánh bắt cá trên vùng biển cách đảo An Bang (thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam quản lý) 60 hải lý về phía đông nam, ông Sỹ nhận được điện đàm kêu cứu từ tàu cá PY-90368 do ông Võ Văn Tú (cùng địa phương) làm thuyền trưởng. Ông Tú báo tàu của ông cùng tám ngư dân đánh bắt gần đó bị hải quân nước ngoài bắt giữ; chưa kịp báo là hải quân nước nào, bị đưa đi đâu.

Chiều 14-7, đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền gia đình thuyền trưởng Võ Văn Tú. Được biết, chiếc tàu bị bắt trị giá hơn 1,2 tỉ đồng.

TẤN LỘC