Chín tháng đầu năm: Phát hiện sai phạm trên 47 tỉ đồng

Có 50 đơn vị vi phạm về kinh tế, sai phạm về tiền hơn 47 tỉ đồng, vi phạm về đất trên 52.300 m2.

Về công tác điều tra, công an đã khởi tố 12 vụ, 35 bị can (tăng bốn vụ, 10 bị can so với cùng kỳ năm 2011). Trong đó, hành vi tham ô, đưa và nhận hối lộ nhiều nhất, chiếm 8/12 vụ. Đơn cử như vụ đưa và nhận hối lộ 11 triệu đồng tại UBND phường 15 (quận 4) do Phan Thượng Hiền và đồng phạm thực hiện; vụ đưa và nhận hối lộ để không tiêu hủy hàng hóa của Phan Thế Hùng và Phan Văn Trí tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh); vụ nhận hối lộ 2,5 triệu đồng của Hoàng Trung Hiếu (nguyên tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng phường 14, quận 5)…

Về xét xử, TAND hai cấp cũng thụ lý 16 vụ, gồm 59 bị cáo. Nổi bật là vụ tham ô tài sản 190 triệu đồng do Nguyễn Anh Tuấn vi phạm tại Công ty Sài Gòn Petro (ba năm tù); vụ nhận hối lộ của Phan Thanh Nhật, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định (Bình Thạnh), bị phạt bảy năm tù; vụ tham ô tài sản và đánh bạc do Trần Minh Long, nguyên kế toán trưởng Kho bạc Nhà Bè và ba đồng phạm thực hiện…

GIANG THANH