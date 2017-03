Chính phủ “đặt hàng” thanh niên

Vương Quốc Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh: Câu hỏi về những kinh nghiệm để thanh niên giữ vững bản lĩnh trong thời hội nhập là câu tôi thích nhất. Thanh niên Việt Nam còn thiếu tự tin, có kiến thức tốt nhưng kỹ năng giao tiếp còn hạn chế. Tôi cũng rất tâm đắc với ý so sánh của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Các thế hệ trước sống trong hoàn cảnh đất nước rất khó khăn nhưng vẫn phấn đấu vươn lên thì thế hệ trẻ hôm nay phải tận dụng cho được những điều kiện thuận lợi để đáp ứng yêu cầu của công cuộc hội nhập. Trần Xuân Trường, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định: Buổi đối thoại đã giải đáp thỏa đáng nhiều vấn đề thanh niên quan tâm. Tuy nhiên, còn những vấn đề tôi và nhiều bạn trong đoàn chúng tôi còn băn khoăn mà chưa có cơ hội để phát biểu: việc đào tạo tài năng trẻ; làm thế nào để phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh với các tệ nạn xã hội; việc hỗ trợ vốn cho thanh niên phát triển kinh tế... Nguyễn Cao Lễ, Bí thư Đoàn khối Dân chính đảng, TP.HCM: Tôi từng tham gia nhiều đợt tình nguyện của thanh niên nhằm đảm bảo an toàn giao thông ở TP.HCM. Tuy nhiên, những hoạt động này chưa hiệu quả do thiếu cơ chế hỗ trợ. Chẳng hạn, chúng tôi muốn tổ chức các đợt tuyên truyền thì không có kinh phí, muốn đến các trường phổ thông để tuyên truyền, giáo dục các em học sinh cũng chưa có cơ chế để phối hợp... Theo tôi, thanh niên có thể đề xuất những sáng kiến mang tầm vĩ mô chứ không chỉ đứng ở ngã ba, ngã tư góp phần giữ gìn trật tự. Tôi sẽ đề xuất với Thành đoàn TP.HCM xây dựng đề án cụ thể, có khảo sát thực tế đầy đủ về thực trạng giao thông tại TP. Tôi nghĩ, Trung ương Đoàn cần chỉ đạo nhanh việc xây dựng đề án ở từng địa phương, từ đó có đề án tổng thể trong cả nước. BẢO PHƯỢNG ghi